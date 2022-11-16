Москва, 16 ноября, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Предельный цинизм, с которым Белый дом высказался сегодня по поводу «вины России в любом случае», очень показателен и может вылиться в обвинения политических конкурентов США в чём угодно.

Дарья Драй ИА REGNUM Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова

Об этом 16 ноября написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале, комментируя заявление из Белого дома по поводу инцидента с падением ракет в Польше.

Поскольку в Белом доме заявили, что, каким бы ни был результат расследования, виновна в гибели людей на территории Польши всё равно Россия, не стоит удивляться, если Вашингтон обвинит Россию и в других акциях.

Такой подход к расследованиям — причина того, что «убийца президента Кеннеди до сих пор не найден», что «не были предотвращены теракты 11 сентября 2001 года», и того, что «политики и связанные с ними чиновники в Америке всегда выходят сухими из самых мокрых дел, почему не раскрыты тысячи громких дел».

«Так откровенно Белый дом об этом никогда не говорил, — написала Захарова. — Правительству США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам».