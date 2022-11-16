Рим, , 21:59 — REGNUM В 2022 году число прибывающих в Италию мигрантов выросло на 60%, количество запросов о предоставлении защиты — на 58%, заявил 16 ноября глава МВД страны Маттео Пьянтедози.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

В центрах по приему мигрантов размещены более 100 тысяч человек, отметил он.

Уважая права мигрантов, власти Италии тем не менее намерены «сочетать человечность и твердость» и исходить из того, что прибывать в страну нелегально нельзя, добавил министр.

В этой связи деятельность перевозчиков нелегальных мигрантов нуждается в ограничениях, в частности, их нужно лишить возможности выбирать «безопасный порт», в который они везут пассажиров, по своему усмотрению, отметил также Пьянтедози.

В ноябре 2022 года Италии отказалась впустить в свои порты корабль — перевозчик мигрантов Ocean Viking с несколькими сотнями пассажиров на борту. Часть мигрантов была переправлена на берег, корабль с остальными пассажирами ушел в территориальные воды Франции. Официальный Париж заявил, что такие действия властей Италии неприемлемы. В Риме, в свою очередь, подчеркивают, что механизм «перераспределения» мигрантов внутри ЕС не работает. Последовал обмен острыми заявлениями.

Лидеры нового правоконсервативного правительства Италии, сформированного в октябре 2022 года, обещали «навести порядок» в сфере нелегальной миграции. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида.