Берн, 16 ноября, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Более 15,3 миллиона человек выехали с территории б. УССР в соседние страны после начала специальной военной операции России, при этом свыше 7,7 миллиона человек пересекли границу в обратном направлении. Об этом сообщает 16 ноября Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев с территории б. УССР в Джанкое

По последним данным организации, в страны Европы прибыли в общей сложности 7 841 359 беженцев, из них 4 725 612 человек были зарегистрированы в этих странах в рамках национальных программ временной защиты и помощи.

В том числе, по сведениям УВКБ, в Россию за период с начала специальной военной операции прибыли 2 852 395 беженцев с территории б. УССР, в Польшу — 1 497 849, в Германию — 1 019 789, в Чехию — 460 415, в Италию — 173 231, в Испанию — 153 054, в Болгарию — 145 560, в Турцию — 145 000, в Великобританию — 143 100, во Францию — 118 994, в Словакию — 100 783. В других государствах число принятых беженцев не превышает 100 тысяч человек.