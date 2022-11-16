Рим, 16 ноября, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Саммит «большой двадцатки» в Индонезии должен послужить сближению Запада и «остального мира», заявила 16 ноября премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Quirinale. it Джорджа Мелони

Саммит проходил в сложной внешнеполитической обстановке, можно было ожидать, что он «провалится», но этого не произошло, полагает Мелони.

«Ключевым элементом» в сближении «Запада и остального мира» должно стать осуждение «российской агрессии», этот вопрос был самым сложным в ходе данного саммита, добавила премьер-министр