Премьер Италии надеется на сближение Запада и «остального мира»
Рим, 16 ноября, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Саммит «большой двадцатки» в Индонезии должен послужить сближению Запада и «остального мира», заявила 16 ноября премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Quirinale. it
Джорджа Мелони
Саммит проходил в сложной внешнеполитической обстановке, можно было ожидать, что он «провалится», но этого не произошло, полагает Мелони.
«Ключевым элементом» в сближении «Запада и остального мира» должно стать осуждение «российской агрессии», этот вопрос был самым сложным в ходе данного саммита, добавила премьер-министр