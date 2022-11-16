Оттава, , 22:54 — REGNUM Более десяти лет задержек и бездействия привели к тому, что корабли, самолёты и спутники, которые наблюдают за канадской частью Арктики, должны быть выведены из эксплуатации прежде, чем подойдёт срок окончания их службы. Об этом заявила Карен Хоган, представитель парламента Канады, сообщает The Epoch Times.

Флаг Канады Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Канадское правительство не предприняло необходимых мер для устранения давних пробелов, влияющих на надзор за арктическими водами Канады <…> Федеральные организации, отвечающие за безопасность и охрану в арктическом регионе, не имеют полной информации о морской деятельности в арктических водах и не готовы реагировать на возросшие требования в области безопасности», — указано в сообщении.

Карен Хоган отметила, что правительство Канады впервые указало на эти проблемы ещё в 2011 году. Периодически поднимался вопрос о планах работы и оценке «пробелов», однако никаких действий не последовало.

По её словам, Канада нуждается в новых судах, а запланированный срок службы всех шести ледоколов канадской береговой охраны подойдёт к концу до того, как будут введены в эксплуатацию новые. Срок службы ныне действующих судов был увеличен путём их модернизации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что королевский военно-морской флот Канады официально ввёл в эксплуатацию патрульный ледокол HMCS Margaret Brooke типа Harry DeWolf. Торжественная церемония состоялась 28 октября 2022 года.

Читайте также: Канадский патрульный ледокол HMCS Margaret Brooke введён в эксплуатацию