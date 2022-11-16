Салехард, , 21:44 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе жители готовятся к наблюдению небесного явления — метеорного потока Леониды. Об этом сообщает портал NUR24.

Метеорный поток Brocken Inaglory

Пик «звёздного дождя» ямальцы смогут наблюдать в ночь с 17 на 18 ноября.

Отмечается, что Леониды — это осколки кометы 55P/Темпеля — Туттля. Их радиант расположен в созвездии Льва, отсюда и название «Леониды», что в переводе с латинского означает «львиный».

Чтобы увидеть «звёздный дождь» невооружённым глазом, астрономы советуют ямальцам наблюдать Леониды за городом, вдали от городских огней.