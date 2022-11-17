Москва, 17 ноября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Правительство запустит первые концессии по строительству объектов ТКО уже в 2022 году, пилотными регионам станут Дагестан и Архангельская область, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Oblkompriroda.volgograd.ru Строителство полигона ТКО

«Планируем в 2022–2024 году направить 6,5 млрд рублей Дагестану и 1,2 млрд рублей Архангельской области», — уточнила Абрамченко в телеграм-канале, отметив, что эти регионы успешно прошли отбор заявок на финансирование в рамках нацпроекта «Экология».

Концессионными соглашениями предусматривается строительство трех комплексов в Махачкале, Дербенте и Хасавюрте, а также одного объекта в Котласском районе Архангельской области. Строительство всех четырех объектов будет завершено в конце 2024 года.

Строительство трех комплексов в Дагестане полностью закроет потребности республики в инфраструктуре именно по сортировке отходов, таким образом, субъект РФ сможет досрочно, задолго до 2030 года, достигнуть показателя национальной цели (100% сортировка ТКО), установленного президентом России, подчеркнула Абрамченко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта «Экология» планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов.

Ранее вице-премьер Абрамченко сообщала, что жители России смогут увидеть заметные результаты действия реформы обращения с твердыми коммунальными отходами через три года.

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