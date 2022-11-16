Вашингтон, , 21:38 — REGNUM Эндрю Гарфилд, исполнивший роль Человека-паука в фильмах «Новый Человек-паук» и «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», а также в кинокомиксе «Человек-паук: Нет пути домой», признался, что боялся популярности. Интервью с ним было опубликовано 16 ноября в журнале GQ.

Эндрю Гарфилд Скриншот видео на YouTube

Актёр пояснил, что боялся славы и публичности, и даже когда взялся за роль Человека-паука, думал о том, что хочет не потерять возможность впоследствии сниматься в картинах иного характера. Тогда он считал, что должен стать прежде всего театральным актёром, поскольку был уверен, что театр вечен.

«Если я смогу играть в театре всю оставшуюся жизнь перед аудиторией в 50 человек за вечер, я знаю, что буду доволен жизнью», — сказал Гарфилд, отметив, что в данном случае он не просто «болтает», а «знает» это.

Для справки: последней работой Эндрю Гарфилда в кино стала роль детектива Джеба Пайри в мини-сериале »Под знаменем небес». Премьера шоу состоялась 28 апреля 2022 года на сайте онлайн-кинотеатра Hulu.

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