Бухарест, 16 ноября, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис обнародовал принятые парламентом и подписанные главой государства изменения в налоговый кодекс, согласно которым в стране полностью отменяются соответствующие сборы с минимальных пенсий. Об этом 16 ноября сообщает румынское агентство Agerpres.

Longin Wawrynkiewicz Клаус Йоханнис

С 1 января 2024 года необлагаемая налогом сумма пенсионных выплат составит 2000 леев ($420). «Это позволит, пусть и в незначительной форме, повысить уровень благосостояния сотен тысяч румынских пенсионеров», – резюмировал Йоханнис.

Напомним, на сегодняшний день пенсии в Румынии являются самыми низкими в Евросоюзе. Абсолютное большинство пожилых людей и инвалидов в стране в состоянии своевременно оплачивать услуги ЖКХ и обеспечивать себя качественным питанием.