Лондон, 16 ноября, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Руководство лондонского «Тоттенхэма» намерено отклонять любые предложения по трансферу 29-летнего центрфорварда сборной Англии Харри Кейна. Об этом 16 ноября сообщает издание Daily Mail.

Catherine Kõrtsmik Гарри Кейн

По информации источника, «шпоры» не планируют расставаться с Кейном до конца 2023 календарного года, так как соглашение футболиста с клубом рассчитано еще на полтора сезона.

В текущем сезоне Харри Кейн принял участие в 15 турах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился 12 забитыми мячами и одной результативной передачей. Также Кейн получил четыре желтые карточки.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на форварда является мюнхенская «Бавария», которая в прошедшее летнее трансферное окно отпустила своего лучшего бомбардира Роберта Левандовского в «Барселону».