Вашингтон, , 22:39 — REGNUM Представители Республиканской партии в Сенате США, не сумевшие получить контроль над палатой в ходе промежуточных выборов, 16 ноября проголосовали за то, что бы сенатор Митч Макконнелл остался на посту лидера фракции, сообщает Reuters.

Митч Макконелл Mcconnell.senate.gov

При этом Макконнелл обошел сенатора Рика Скотта, который руководил избирательной фракцией республиканцев.

Напомним, что Макконнелл, а также лидер меньшинства палаты представителей США Кевин Маккарти считаются фронтменами Республиканской партии.

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