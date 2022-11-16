Вашингтон, 16 ноября, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Представители Республиканской партии в Сенате США, не сумевшие получить контроль над палатой в ходе промежуточных выборов, 16 ноября проголосовали за то, что бы сенатор Митч Макконнелл остался на посту лидера фракции, сообщает Reuters.

Mcconnell.senate.gov Митч Макконелл

При этом Макконнелл обошел сенатора Рика Скотта, который руководил избирательной фракцией республиканцев.

Напомним, что Макконнелл, а также лидер меньшинства палаты представителей США Кевин Маккарти считаются фронтменами Республиканской партии.