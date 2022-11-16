Вашингтон, , 21:30 — REGNUM За падение ракет на территории Польши в любом случае должна отвечать российская сторона, говорится в опубликованном 16 ноября заявлении официального представителя Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

Белый дом Цитата со страницы Меланьи Трамп в Twitter

Комментируя инцидент с падением ракет на территории Польши, Уотсон указала на то, что расследование покажет, что произошло. Но за этот «трагический инцидент» в любом случае «несёт ответственность Россия».

Ведь, заявляет американка, ВС РФ обстреливают территорию б. УССР «ракетами, специально предназначенными для поражения гражданской инфраструктуры». Она добавила, что, по предварительной версии Варшавы, сработала ПВО ВСУ, и взрыв — результат этого.

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