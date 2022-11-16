Москва, , 21:27 — REGNUM Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия и фланговый защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев не помогут сборной России в матче с Таджикистаном. Об этом 16 ноября сообщает главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Георгий Джикия Кирилл Венедиктов

«Георгий Джикия и Вячеслав Караваев сегодня не тренировались с основной командой. У них небольшие повреждения. МЫ дали им паузу. Надеюсь, с Узбекистаном они сыграют», — цитирует Карпина издание «Спорт-Экспресс».

Товарищеский матч между сборными Таджикистана и России состоится 17 ноября и пройдет в Душанбе на «Центральном республиканском стадионе», а стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.