Москва, 16 ноября, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия и фланговый защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев не помогут сборной России в матче с Таджикистаном. Об этом 16 ноября сообщает главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Кирилл Венедиктов Георгий Джикия

«Георгий Джикия и Вячеслав Караваев сегодня не тренировались с основной командой. У них небольшие повреждения. МЫ дали им паузу. Надеюсь, с Узбекистаном они сыграют», — цитирует Карпина издание «Спорт-Экспресс».

Товарищеский матч между сборными Таджикистана и России состоится 17 ноября и пройдет в Душанбе на «Центральном республиканском стадионе», а стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.