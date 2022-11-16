Вашингтон, , 22:36 — REGNUM США считают, что Иран с помощью беспилотника напал на израильский коммерческий танкер MV Pacific Zircon у берегов Омана, сообщает 16 ноября Reuters со ссылкой на советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.

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«Изучив имеющуюся информацию, мы уверены, что Иран, скорее всего, совершил эту атаку с помощью БПЛА», — заявил Салливан.

Известно, что судно, перевозившее газойль, после удара дрона сообщило о незначительных повреждения корпуса. При этом нет ни разлива груза ни травм среди экипажа.