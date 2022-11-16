Вашингтон, 16 ноября, 2022, 22:36 — ИА Регнум. США считают, что Иран с помощью беспилотника напал на израильский коммерческий танкер MV Pacific Zircon у берегов Омана, сообщает 16 ноября Reuters со ссылкой на советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Изучив имеющуюся информацию, мы уверены, что Иран, скорее всего, совершил эту атаку с помощью БПЛА», — заявил Салливан.

Известно, что судно, перевозившее газойль, после удара дрона сообщило о незначительных повреждения корпуса. При этом нет ни разлива груза, ни травм среди экипажа.