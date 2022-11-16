Луганск, 16 ноября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. ВСУ 16 ноября продолжали обстреливать территорию Луганской Республики, используя в основном реактивную артиллерию, сообщил в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Александр Погожев ИА REGNUM Сватово

Ракеты были выпущены по Старобельску, Сватово и другим населенным пунктам. Повреждения получили жилые дома, школа, детский сад, железнодородная станция. Один человек погиб.

«Противник продолжает подтягивать резервы в технике и живой силе и не оставляет попыток прорваться к трассе Сватово — Кременная», — добавил Поддубный.

Ранее представители Народной милиции ЛНР сообщили, что за прошедшие сутки (15 ноября) в ходе наступательных действий противнику были нанесены большие потери в живой силе и военной технике, было уничтожено до 70 человек личного состава.