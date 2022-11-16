Ясиноватая, ДНР, , 21:24 — REGNUM ВСУ 16 ноября обстреляли центральный район Ясиноватой (ДНР), сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Знак на пути в Ясиноватую Александр Погожев © ИА REGNUM

“Огромные воронки возле Дворца культуры. По сводкам проходит обстрел калибром 152мм, но, судя по воронкам, калибр был 200мм и выше. Уж очень воронки похожи на разрыв снаряда, выпущенного «Пионом», — отметил военкор.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (15 ноября) противник выпустил по территории республики 196 боеприпасов из HIMARS и ствольной артиллерии. Огонь велся по районам 11 населенных пунктов. Четверо мирных жителей получили ранения.