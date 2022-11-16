Магас, , 21:23 — REGNUM Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов обратил внимание на большие перспективы всесезонного горного оздоровительного курорта «Армхи» . К 2029 году власти намерены завершить процесс его модернизации.

Курорт Армхи Александр Погожев © ИА REGNUM

Впервые за последние два года всесезонный оздоровительный курорт «Армхи», расположенный в горах Джейрахского района Ингушетии, запустит горнолыжные трассы. Как отметил глава республики, это хорошая новость для любителей горнолыжного спорта, ведь у них будет возможность уже в следующем месяце покорить снежные склоны Ингушетии. Для местных поклонников активного зимнего отдыха и гостей региона будут доступны две горнолыжные трассы. Одна из них, протяженностью 1200 метров, рассчитана на опытных спортсменов, а вторая, учебная трасса длиной 250 метров, подойдет для новичков. Обе трассы оборудованы кресельными подъемниками пропускной способностью 1200 человек.

Курорт «Армхи» вошел в модель экономического развития республики. В ее рамках на развитие горного курорта направят 13 миллиардов рублей. На эти средства здесь собираются построить три кресельные подвесные канатные дороги суммарной протяженностью 1,7 километра, оборудовать учебный склон протяженностью 195 метров и горнолыжную трассу длиной 7,9 километра. Помимо этого, в «Армхи» построят пять гостиниц и гостиный двор. По оценке властей республики, модернизация курорта будет завершена к 2029 году.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что регион располагает внушительным потенциалом для развития туризма, и у «Армхи» есть все шансы для того, чтобы превратиться в одно из наиболее привлекательных мест на Северном Кавказе.

«Наша задача — создать в «Армхи» все необходимые условия для людей, которые приезжают на курорт, чтобы отдохнуть или поправить здоровье», — заявил Калиматов, комментируя планы развития туризма в регионе.

Помимо этого, Калиматов обратил внимание на выгодное расположение горнолыжного курорта. Он напомнил, что «Армхи» находится недалеко от средневековых башенных комплексов, замков, которые могут быть интересны туристам.

Как заявил глава комитета по туризму Ингушетии Беслан Мизиев, «горнолыжные трассы были запущены в 2020 году, затем, по ряду причин, был сделан перерыв, и в наступающий зимний сезон 15–20 декабря планируется открытие».

Как и на других северокавказских горнолыжных курортах, в «Армхи» есть система искусственного снегообразования, благодаря которой можно моделировать трассу и продлевать сезон лыжного катания.

В 2020 году руководство АО «Кавказ. РФ» решило вложить в развитие курорта инвестиции. На начальном этапе организация сформировала комиссию. Комиссия, в свою очередь, провела полную инвентаризацию инфраструктуры комплекса и составила перечень объектов, которые нужно построить на территории «Армхи». Уже сейчас горнолыжный курорт может предложить своим гостям разнообразные варианты отдыха. На его территории имеется веревочный городок с маршрутами разной сложности для детей и взрослых. Для любителей экстремального отдыха есть горные велосипеды, тир и пейнтбол. А те, кто придерживается принципов здорового образа жизни, могут пройти по «Лестнице здоровья», состоящей из 1780 ступеней и проходящей по территории хвойного леса. Кроме того, на курорте есть бассейн и тренажерный зал.

«Амрхи» принимает гостей с 2012 года. Всесезонный курорт находится в западной части горного Джейрахского района Ингушетии и располагается на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря. Комплекс занимает территорию более 2000 гектаров. Эту местность часто называют музеем под открытым небом. Здесь можно увидеть более 90 исторических памятников, среди которых — ингушские боевые башни и древние храмы.