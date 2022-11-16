Москва, , 21:30 — REGNUM Композиция I’m Good (Blue) Дэвида Гетта и Биби Рексы получил номинацию «Грэмми» 2023 года в категории «Лучшая электронная/танцевальная запись». Ее сопродюсером выступил выходец из России Тимофей Резников. Об этом сообщается на сайте премии.

Премия «Грэмми» Dmileson

Песня основана на сэмпле из хита Blue (Da Ba Dee) итальянского коллектива Eiffel 65. Музыканты записали этот трек ещё несколько лет назад, однако выпустили лишь в 2022 году.

«Горд быть частью этой работы», — прокомментировал новость о получении номинации Резников.

Напомним, Тимовей Резников родился и вырос в России, после чего переехал для получения музыкального образования в Бельгию. Вскоре продюсер начал сотрудничать с различными зарубежными артистами, после чего получил первую известность.

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