Вашингтон, , 22:35 — REGNUM США не имеют никакой информации, которая противоречила бы предварительной оценке Польши о том, что ракета, которая упала на ее территории, была выпущена из системы противовоздушной обороны (ПВО) Киева, сообщает 16 ноября Reuters со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности США Адриенн Уотсон.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом Уотсон указала, что, по мнению США, конечную ответственность за инцидент все равно несет Россия, и киевский режим «имеет полное право защищаться».

Ранее стало известно, что Польша инициировала заседание Совета НАТО из-за инцидента с ракетами, воспользовавшись 4-й статьёй устава военного блока.

Читайте ранее в этом сюжете: Генштаб Польши объяснил, почему не сработала система ПВО