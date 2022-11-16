Вашингтон, 16 ноября, 2022, 22:35 — ИА Регнум. США не имеют никакой информации, которая противоречила бы предварительной оценке Польши о том, что ракета, которая упала на ее территории, была выпущена из системы противовоздушной обороны (ПВО) Киева, сообщает 16 ноября Reuters со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности США Адриенн Уотсон.

Иван Шилов ИА REGNUM США

При этом Уотсон указала, что, по мнению США, конечную ответственность за инцидент всё равно несет Россия, и киевский режим «имеет полное право защищаться».

Ранее стало известно, что Польша инициировала заседание Совета НАТО из-за инцидента с ракетами, воспользовавшись 4-й статьёй устава военного блока.