Вашингтон, 16 ноября, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Актёр Даг Кокл, озвучивший Геральта в англоязычных версиях видеоигр «Ведьмак» студии CD Project RED, признался, что расстроился из-за ухода Генри Кавилла из сериала Netflix на основе франшизы. Об этом 16 ноября сообщает портал Eurogamer.

Цитата из т/с «Ведьмак». 2019. США, Польша Ведьмак

«Ну, я думаю, это действительно грустно», — сказал Кокл во время общения с ведущим подкаста One-to-One. Актёр добавил, что многие люди сегодня хотели бы узнать настоящие причины, по которым Кавилл решил покинуть проект и отметил, что его коллега проделал «потрясающую работу» над ролью.

Кокл также рассказал, что познакомился с Кавиллом на премьере сериала «Ведьмак» в Лондоне. Тогда исполнители роли Геральта провели несколько часов, «болтая о мире Ведьмака».

Напомним, о своём уходе из шоу «Ведьмак» Netflix Генри Кавилл сообщил 30 октября 2022 года. Тогда актёр сообщил, что в роли его заменит Лиам Хемсворт.