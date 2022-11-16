Лондон, , 21:10 — REGNUM Биржевая цена на газ в Европе на торгах в среду, 16 ноября, упала более чем на 14% и опустилась ниже отметки в $1150 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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К закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF составила $1146,3 за тысячу кубометров, что на 14,1% ниже расчётной цены предыдущего дня — $1334,6 за тысячу кубометров.

Цена на газ вновь начала снижаться после роста почти на 30% за первые два дня недели. Во вторник, 15 ноября, она поднималась выше отметки в $1300 за тысячу кубометров.