Грозный, , 21:06 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за большую честь, оказанную его супруге Медни Кадыровой присуждением звания «Мать-героиня». Как отметил чеченский лидер, глава государства постоянно проявляет внимание к женщинам России, оценивая их труд на благо семьи и страны.

Рамзан Кадыров с семьей headline.kz

«Выражаю благодарность президенту России Владимиру Путину за присуждение почетного высшего звания «Мать-героиня» Медни Кадыровой! Внимание к женщинам нашей страны всегда отличало главу нашего государства», — написал Кадыров 16 ноября в своем телеграм-канале.

Как глава большого семейства, в котором воспитывают 14 детей, Рамзан Кадыров по заслугам оценил роль своей супруги в их воспитании, а также поддержку, которую она как жена с самого начала их совместной жизни оказывала ему.

«Медни Мусаевне почетная награда досталась не просто. Это не только воспитание детей. Это десятки лет кропотливой семейной жизни, полной трудностей, лишений и потерь близких. Не каждой женщине пожелаешь такого, и не каждая сможет пройти эти испытания достойно», — подчеркнул глава семьи.

В своем посте чеченский лидер рассказал о трудностях, которые им с супругой пришлось пережить за годы совместной жизни. Он вспомнил, как сразу после свадьбы ему пришлось уехать в горы, так как в республике шли военные действия, а юная супруга пряталась вместе с родными в подвале дома от бомб и снарядов. Рассказал Кадыров и о материнском труде Медни Кадыровой.

«В силу моей службы будущее четырнадцати детей легло на плечи Медни Мусаевны: учеба в школе на пятерки, строгое воспитание в чеченских традициях, чтение и заучивание священного Корана наизусть», — перечислил Кадыров заботы супруги.

Он также отметил заслуги Медни Кадыровой в деле благотворительности. Вместе со своей свекровью — Аймани Кадыровой она активно участвует в работе Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября президент России Владимир Путин впервые присвоил звание «Мать-героиня». В числе двоих первых награжденных оказалась и супруга главы Чечни Рамзана Кадырова Медни Кадырова.

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