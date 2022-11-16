Кадыров поблагодарил Путина за присвоение его жене звания «Мать-героиня»
Грозный, 16 ноября, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за большую честь, оказанную его супруге Медни Кадыровой присуждением звания «Мать-героиня». Как отметил чеченский лидер, глава государства постоянно проявляет внимание к женщинам России, оценивая их труд на благо семьи и страны.
Как глава большого семейства, в котором воспитывают 14 детей, Рамзан Кадыров по заслугам оценил роль своей супруги в их воспитании, а также поддержку, которую она как жена с самого начала их совместной жизни оказывала ему.
В своем посте чеченский лидер рассказал о трудностях, которые им с супругой пришлось пережить за годы совместной жизни. Он вспомнил, как сразу после свадьбы ему пришлось уехать в горы, так как в республике шли военные действия, а юная супруга пряталась вместе с родными в подвале дома от бомб и снарядов. Рассказал Кадыров и о материнском труде Медни Кадыровой.
Он также отметил заслуги Медни Кадыровой в деле благотворительности. Вместе со своей свекровью — Аймани Кадыровой она активно участвует в работе Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября президент России Владимир Путин впервые присвоил звание «Мать-героиня». В числе двоих первых награжденных оказалась и супруга главы Чечни Рамзана Кадырова Медни Кадырова.