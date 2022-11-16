Москва, 16 ноября, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) опубликовал новое видео под названием «Вечно молодой». Выход ролика состоялся на YouTube-канале лейбла Gazgolder.

Кадр из интервью для RTVI Баста

В ролике рэпер исполняет исполняет кавер на одноименную песню группы «Смысловые галлюцинации». Сама композиция вошла в сборник «Поколение Брат», который посвящен 25-летию со дня выхода фильма «Брат» Алексея Балабанова.

«Много раз переделывал его, пока не появилась версия, которую вы слышите», — прокомментировал выход работы Баста.

Напомним, трибьют-альбом «Поколение Брат» вышел 11 ноября 2022 года. В записи пластинки приняли участие Баста, Gone. Fludd, Zoloto, Feduk, Anikv, Shortparis, «Казускома» и другие.