Абу-Даби, , 21:00 — REGNUM 16 ноября сборная Аргентины в рамках товарищеской встречи разгромила команду ОАЭ. Встреча, проходившая в Абу-Даби на «Стадионе Мохаммеда бин Зайеда», завершилась со счетом 0:5. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лионель Месси Андрей Пронин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе сборной Аргентины отметились Хулиан Альварес (17’ Лионель Месси), Анхель Ди Мария (25’ Маркос Акунья, 36’ Алексис МакАллистер), Лионель Месси (44’ Анхель Ди Мария) и Хоакин Корреа (60’ Родриго Де Пауль).

Статистика матча (ОАЭ/Аргентина)

Удары 9/15

Удары в створ 3/7

Владение 41%/59%

Угловые 3/6

Нарушения 5/15

Составы команд:

ОАЭ: Эсса, Абдулрахман, Аль Хаммади, Салех (Джамаль, 65’), Алдханхани (Салех, 77’), Салмин (Надир, 46’), Кайо, Хамад (Рашид, 65’), Рамадан, Сухаиль (Хусаин, 77’), Али (Лима, 46’).

Аргентина: Мартинес, Фойт, Акунья (Корреа, 46’), Отамнди (Песселья, 46’), Мартинес, Паредес (Родригес, 75’), Де Пауль, Ди Мария (Молина, 46’), МакАллистер (Монтиель, 46’), Альварес (Фернандес, 51’), Месси.