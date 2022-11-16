Москва, , 21:09 — REGNUM Варшава переходит границы допустимого, нагнетая истерию вокруг инцидента с ракетами на территории Польши, говорится в опубликованном 16 ноября заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Мария Захарова на V ВЭФ во Владивостоке Андрей Лавренчук© ИА REGNUM

Поясняя, зачем в МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского, российский дипломат назвала неприемлемым реакцию Варшавы, в том числе «политическое шоу» с вынужденным участием посла России.

Мария Захарова «Акцентировали, что российская сторона ожидает от Варшавы прекращения всяческих антироссийских спекуляций в связи с этим инцидентом».

Она добавила, что Щлядевского в МИД России ознакомили с позицией Москвы, вручили ему заявление с разъяснениями Минобороны РФ. Польшу Россия настоятельно призывает «не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные».

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