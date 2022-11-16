Лос-Анджелес, США, 16 ноября, 2022, 20:49 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе (США) злоумышленники обстреляли машину актрисы Дениз Ричардс, известной по фильму «И целого мира мало». Об этом сообщило издание TMZ.

Цитата из интервью на радио Дениз Ричардс

По данным источника, инцидент произошел 15 ноября 2022 года, когда Ричардс и ее супруг Аарон Файферс направлялись на съемочную площадку. В какой-то момент пара остановилась на парковке, а водитель другого автомобиля по неизвестной причине несколько раз выстрелил в сторону их машины.

Уточняется, что находящиеся в машине супруги не пострадали.

Напомним, Дениз Ричардс прославилась благодаря ролям девушки-пилота в «Звездном десанте» и «девушки Бонда» в фильме «И целого мира мало». Помимо актерской деятельности, Ричардс также активно занимается благотворительностью.