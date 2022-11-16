Москва, , 21:11 — REGNUM Культовая рок-группа «Кино» выпустит новый альбом в декабре 2022 года. Об этом 16 ноября сообщает сайт радиостанции «Наше радио».

Виктор Цой. Граффити

Как отметили музыканты, в анонсированный альбом войдут все студийные записи коллектива за последние десять лет. «Песни КИНО в современном звучании. Так должна звучать наша группа сегодня. И она звучит», — заявили участники группы.

Они также сообщили, что в обновлённую версию песни «Место для шага вперёд» была добавлена партия трубы, которую исполнил Роман Парыгин. Вскоре поклонники группы смогут увидеть клип на основе этой композиции.

Напомним, в 2021 году группа «Кино» сыграла множество концертов в различных городах России. Возобновить концертную деятельность музыкального коллектива предложил сын Виктора Цоя Александр Цой.

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