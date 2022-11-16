Луганск, 16 ноября, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник наградил орденами «Службою и Храбростью» I степени бойцов спецподразделения «Ахмат» и медицинских работников медсанчасти МВД по Чечне. Вручая ордена, Пасечник отметил, что власти республики высоко ценят героизм и мужество бойцов из Чечни, проявленные при защите Донбасса от бандформирований киевского режима. О церемонии награждения, состоявшейся в здании администрации ЛНР, рассказал 16 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделение «Ахмат»

«Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник наградил ряд отважных бойцов спецназа «Ахмат», а также сотрудников медико-санитарной части МВД РФ по ЧР во главе с начальником Рамзаном Альдебировым орденами ЛНР «Службою и Храбростью» I степени. <…> От лица всего населения ЛНР Леонид Иванович выразил благодарность нашим бойцам и медицинским работникам за добросовестную работу и ратный труд в тяжёлых условиях, сопряжённые с риском для здоровья и жизни», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Слова благодарности за оценку чеченских бойцов и медиков от главы Чечни передал командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе во время поездки в Грозный глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил медаль Героя ЛНР главе Чечни Рамзану Кадырову.