Вашингтон, 16 ноября, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Киевские военные применили систему ПВО в районе обнаружения двух ракет на территории Польши. Об этом сообщили ВСУ американской стороне, передаёт CNN.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

ВСУ уточняют, что возле того места, где поляки обнаружили две ракеты, они применили 15 ноября свою систему ПВО против российской ракеты. Время применения системы противовоздушной обороны ВСУ то же, что и время падения ракет — якобы российских.

Напомним, поляки обвинили Россию в том, что она нанесла ракетный удар, в результате чего на территории Польши возле б. УССР упали две ракеты. Многое указывает на то, что ракеты не имеют к России отношения. На этом категорически настаивает Минобороны РФ.