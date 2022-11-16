Оренбург, , 20:30 — REGNUM 26-летний форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о первом в профессиональной карьере вызов во взрослую сборную России по футболу на ближайшие товарищеские матчи.

Владимир Сычевой Анна Нэсси

«Если бы мне три года назад сказали, что буду сидеть на пресс-конференции в форме сборной, я бы не поверил. Я поблагодарил тренера за вызов, он отметил мою работу. Сидеть здесь — это сказка», — цитирует Сычевого издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Владимир Сычевой принял участие в 15 турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился 14 забитыми мячами и одной результативной передачей. Нападающий делит с Квинси Промесом первое место в гонке бомбардиров чемпионата.

17 ноября сборная России в рамках товарищеской встречи сыграет со сборной Таджикистана. На 20 ноября запланирован матч Узбекистан — Россия.