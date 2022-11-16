Оренбург, 16 ноября 2022, 20:30 — REGNUM 26-летний форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о первом в профессиональной карьере вызов во взрослую сборную России по футболу на ближайшие товарищеские матчи.

Владимир Сычевой
Владимир Сычевой
Анна Нэсси

«Если бы мне три года назад сказали, что буду сидеть на пресс-конференции в форме сборной, я бы не поверил. Я поблагодарил тренера за вызов, он отметил мою работу. Сидеть здесь — это сказка», — цитирует Сычевого издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Владимир Сычевой принял участие в 15 турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился 14 забитыми мячами и одной результативной передачей. Нападающий делит с Квинси Промесом первое место в гонке бомбардиров чемпионата.

17 ноября сборная России в рамках товарищеской встречи сыграет со сборной Таджикистана. На 20 ноября запланирован матч Узбекистан — Россия.