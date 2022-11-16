Москва, , 20:25 — REGNUM Киевский режим очевидно пытается втянуть Россию в диверсионную войну, отметил 16 ноября в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

Киев Марина Захарова © ИА REGNUM

«Достаточно плотная» агентурная сеть Киева в России, при информационной и финансовой поддержке Запада, будет создавать проблемы, отвлекая внимание от ситуации на фронте, написал Сладков.

“На фоне сетований a la «вся наша агентура на [территории б. УССР] выбита» нам ничего другого не остается, как забросить широкий невод в диаспору в России, и начать тотальную диверсионную и антидиверсионную подготовку», — полагает военкор.

Как сообщалось ранее, 15 октября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что разведывательно-диверсионные группы киевского режима стали активнее действовать в Центральной России, в том числе в приграничных регионах.