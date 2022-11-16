Киев, 16 ноября, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Неудивительно, что ни Киев, ни Варшава не хотят признавать очевидного в ситуации с падением ракеты на территории Польши, отметил 16 ноября в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Минобороны России «С-300»

15 ноября на территории Польши упала ракета, два человека погибли. Власти Польши созвали заседание комитета по безопасности и проинформировали об инциденте партнеров по НАТО. Однако выяснилось, что ракета была выпущена киевскими С-300.

«Никогда такого не было — и вот опять. Как будто в 2000 году [Киев] сразу признал, что запустил «Точку-У» по жилой высотке в Броварах. Там тоже шло какое-то блеяние про умышленный взрыв. А через год самолет сбили над Чёрным морем ракетой С-200. Тоже до последнего отпирались, пока все интерес не потеряли к катастрофе. Про малайзийский «Боинг» вообще молчу», — отметил Коц.