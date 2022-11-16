Архангельск, 16 ноября 2022, 19:59 — REGNUM Депутаты Архангельского областного собрания приняли проект регионального бюджета на 2023–2025 годы в первом чтении. Согласно документу, дефицит казны в следующем году увеличится с 9,5 до 13,6 млрд рублей.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облсобрания, планируемые доходы на 2023 год составят 129,5 млрд рублей, расходы 143,1 млрд рублей. Доходы на 2024 год запланированы в размере 132 млрд, на 2025 год — 127,5 млрд. Расходы — 135,7 млрд рублей и 133,1 млрд рублей соответственно.
Бюджетом предусмотрено повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТ до 16 242 рублей и индексация на 5,5% процента всех социальных выплат.
Как сообщало ИА REGNUM, расходы бюджета Архангельской области в 2022 году были увеличены на 2,4 млрд рублей.
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