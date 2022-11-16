Архангельск, 16 ноября, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Депутаты Архангельского областного собрания приняли проект регионального бюджета на 2023–2025 годы в первом чтении. Согласно документу, дефицит казны в следующем году увеличится с 9,5 до 13,6 млрд рублей.

Николай Гернет ИА REGNUM Архангельск

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облсобрания, планируемые доходы на 2023 год составят 129,5 млрд рублей, расходы 143,1 млрд рублей. Доходы на 2024 год запланированы в размере 132 млрд, на 2025 год — 127,5 млрд. Расходы — 135,7 млрд рублей и 133,1 млрд рублей соответственно.

«Учитывая, в каких непростых условиях формируется бюджет, мы очень осторожно подходим к цифрам. Тем не менее доходы на следующий год выросли практически на полтора миллиарда рублей, расходы на пять миллиардов. Правительству Архангельской области удалось привлечь дополнительные федеральные средства на реализацию нацпроектов, увеличить областное финансирование по ряду госпрограмм. Все это будет направлено на решение тех вопросов, которые ставят перед нами люди», — прокомментировала председатель заксобрания Екатерина Прокопьева.

Бюджетом предусмотрено повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТ до 16 242 рублей и индексация на 5,5% процента всех социальных выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы бюджета Архангельской области в 2022 году были увеличены на 2,4 млрд рублей.

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