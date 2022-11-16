Москва, 16 ноября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Инфляция в России по состоянию на 14 ноября замедлилась до 12,40% в годовом выражении с 12,52% неделей ранее. Соответствующие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Ранее сегодня Росстат сообщил, что рост потребительских цен в России за неделю с 8 по 14 ноября составил 0,06%, а инфляция с начала года достигла 10,74%.

В Минэкономразвития отмечают, что на отчётной неделе продовольственная инфляция замедлилась до 0,06% с 0,13% неделей ранее. Это произошло за счёт снижения цен на продукты питания, помимо плодоовощной продукции, на 0,15% после нулевой динамики в предыдущую неделю. Тем временем сезонный рост цен на фрукты и овощи ускорился до 1,97% с 1,32% неделей ранее.

В сегменте непродовольственных товаров цены в среднем не изменились после снижения на 0,06% в предыдущую неделю. При этом продолжилось снижение цен на строительные материалы — на 0,53%, одежду и бельё, обувь, электро- и бытовые приборы — на 0,08%. Цены на легковые автомобили выросли на 0,02% после снижения на 0,01% неделей ранее.

В секторе регулируемых и туристических услуг возобновилась инфляция — цены выросли на 0,14% после снижения на 0,13% в предыдущую неделю. В том числе цены на авиабилеты на внутренние рейсы выросли на 3,21% после снижения на 2,14% неделей ранее, цены на услуги санаториев выросли на 0,05% после снижения на 0,64%. При этом цены на услуги гостиниц продолжили снижаться, за неделю они подешевели на 0,25%.