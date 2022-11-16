Москва, 16 ноября, 2022, 19:59 — ИА Регнум. С 25 по 29 ноября 2022 года в московском кинотеатре «Художественный» пройдет ретроспектива фильмов франко-швейцарского кинорежиссера Жан-Люка Годара. Об этом сообщается на сайте кинотеатра.

Gary Stevens Жан-Люк Годар

Мероприятие получило название «Годар. Навсегда». Серия показов будет состоять из пяти картин постановщика, каждая из которых относится к отдельному периоду его творчества.

Программа откроется 25 ноября 2022 года фильмом «Презрение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на парижском аукционе Christie’s была продана рукопись сценария фильма «Презрение» Жан-Люка Годара. Лот ушел за 302,4 тысячи евро.