Москва, , 19:45 — REGNUM Курс доллара по отношению к рублю продолжил снижаться на фоне дальнейшего роста евро в ходе торгов в среду, 16 ноября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,35 рубля, что на пять копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день поднялся на пять копеек и к закрытию составил 62,87 рубля.

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