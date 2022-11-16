Варшава, 16 ноября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. 16 ноября в Варшаве на стадионе «ПГЕ Народовы» национальная сборная Польши по футболу в рамках подготовки к чемпионату мира проведет товарищеский матч с командой Чили. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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Матч обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. Ассистенты главного судьи — Роберт Кемптер и Доминик Шал. Резервный арбитр — Даниэль Шлагер.

Стартовые составы команд:

Польша: Лукаш Скорупский, Ян Беднарек, Якуб Кивер, Камиль Глик, Пшемыслав Франковский, Шимон Журковский, Гжегож Крыховяк, Роберт Гумня, Себастьян Шиманьский, Аркадиуш Милик, Кароль Свидерский.

Чили: Клаудио Браво, Гильермо Сото, Гильермо Марипан, Габриэл Суазо, Франсиско Сьерральта, Гари Медель, Артуро Видаль, Марселино Нуньес, Виктор Мендес, Алексис Санчес, Диего Валенсия.

В последний раз сборные Польши и Чили играли между собой 8 июня 2018 года. Тот матч завершился боевой ничьей со счетом 2:2, а забитыми мячами отметились Роберт Левандовски, Петр Зелиньский, Диего Вальдес и Миико Альборнос.