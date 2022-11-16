Джакарта, 16 ноября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Просочившиеся в СМИ нюансы переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо — это не то, что ожидал от этой встречи и от отношений в целом председатель КНР Си Цзиньпин, пишет 16 ноября The Globe and Mail.

Foreign and Commonwealth Office Си Цзиньпин

Комментируя неофициальную встречу, которая состоялась у него с Трюдо накануне, 15 ноября, на полях саммита G20, Си Цзиньпин уже на сегодняшних переговорах сказал канадскому собеседнику, что не нужно было передавать детали прессе.

Отмечается, что сегодняшний диалог получился «напряжённым». «Всё, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты, — сказал Си. — Это неприемлемо, и это не то, как велся наш разговор».

Добавим, что, судя по информации канадской прессы, Си и Трюдо обсудили на встрече проблему Северной Кореи, ситуацию на территории б. УССР, а также «вмешательство Китая» в выборы в Канаде.