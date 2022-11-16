Монца, Италия, , 19:36 — REGNUM Генеральный директор итальянского футбольного клуба «Монца» Андреа Галлиани прокомментировал информацию о возможном переходе 34-летнего российского форварда Артема Дзюбы.

Артём Дзюба Дмитрий Голубович

«Поспрашиваю о нем и дам знать, какое будет принято решение», — цитирует Галлиани издание «РБ Спорт».

На данный момент Артем Дзюба находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с турецким клубом «Адана Демирспор», за который 34-летний футболист выступал с начала сезона.

После 15 сыгранных туров итальянской Серии А 2022/23 «Монца», одержав пять побед и набрав 16 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата.