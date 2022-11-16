Москва, , 19:41 — REGNUM В московском районе Царицыно подземную автомобильную парковку переоборудуют в бомбоубежище. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

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По данным источника, защитное сооружение планируют возвести на месте подземной парковки в новостройке на Каспийской улице.

Ожидается, что парковка будет переоборудована в бомбоубежище к маю 2023 года, а на строительство потратят 53 млн рублей.

Напомним, в июле 2022 года мэрия Москвы отказалась раскрывать адреса бомбоубежищ, сославшись на государственную тайну. Точное количество бомбоубежищ в столице также официально неизвестно.