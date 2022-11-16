Кобрин, , 19:59 — REGNUM Белорусские пограничники сбили квадрокоптер в 100 метрах от границы с территорией б. УССР. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии (ГПК).

Квадрокоптер Александр Погожев © ИА REGNUM

По данным ГПК, инцидент произошел 16 ноября в Кобринском районе. Этот участок границы охраняется военнослужащими Пинской погрангруппы. Как утверждают в белорусском ведомстве, квадрокоптер летел с территории б. УССР в Белоруссию.

«Дрон сбил пограничный наряд из автомата Калашникова. Квадрокоптер был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съëмки технических средств охраны границы на территории Белоруссии», — сообщили в ГПК.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября произошел аналогичный инцидент. В одном километре от границы в Гомельском районе пограничники заметили квадрокоптер, который летел со стороны Киева. В СМИ сообщалось, что это не просто разведывательная деятельность, а готовность к нападению на одно из предприятий.

Кроме того, летом в эфире телеканала «Белоруссия 1» было заявлено о нейтрализации белорусскими пограничниками беспилотника со смертельным грузом.