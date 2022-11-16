Москва, 16 ноября, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 7 по 14 ноября не изменилась и сохранилась на уровне 50,78 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Тем временем цена на дизельное топливо продолжила расти и за неделю увеличилась в среднем на 26 копеек, достигнув 55,95 рубля за литр.

По состоянию на 14 ноября средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,18 рубля, марки Аи-95 — 51,30 рубля, марки Аи-98 и выше — 61,34 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в пяти российских регионах. Наиболее значительно он подорожал в Чечне — на 2,6%.

Снижение цен также зафиксировано в 12 субъектах Федерации, наиболее существенное — в Югре, на 0,8%.

В Москве цены на бензин за неделю в среднем не изменились, а в Санкт-Петербурге снизились на 0,1%.