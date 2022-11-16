Москва, 16 ноября, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 8 по 14 ноября выросли в среднем на 0,06% после роста на 0,01% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты питания

Инфляция за период с начала ноября, по оценке ведомства, достигла 0,07%, а с начала текущего года — 10,74%.

Согласно данным Росстата, за отчётную неделю среди продуктов питания наиболее заметно подорожали печенье — на 0,5%, куриные яйца — на 0,4%, говядина, мороженая рыба, макаронные изделия и чёрный чай — на 0,2%, стерилизованное молоко, пшеничная мука и ржаной хлеб — на 0,1%.

В то же время сахар-песок стал дешевле на 1,1%, гречневая крупа — на 1%, подсолнечное масло — на 0,8%, мясо кур, вермишель и водка — на 0,4%, свинина, сосиски и сардельки — на 0,3%, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, сметана, творог и рис — на 0,2%, варёные колбасы, сливочное масло, сычужные сыры и поваренная соль — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 2%. В том числе на огурцы подорожали на 6,4%, помидоры — на 5,6%, картофель — на 1,2%, репчатый лук — на 0,4%, бананы — на 0,3%. Одновременно с этим морковь подешевела на 0,9%, белокочанная капуста — на 0,4%, яблоки — на 0,2%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, стиральные порошки подорожали на 0,4%, спички, зубная паста, сухие корма для домашних животных — на 0,3%, хозяйственное мыло — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю в среднем не изменились, а цены на дизельное топливо выросли на 0,5%.