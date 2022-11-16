Брюссель, , 19:19 — REGNUM Два российских музыканта Евгений Горбунов и Сергей Храмцевич заключены под стражу в Брюсселе (Бельгия). Об этом сообщил телеграм-канал «Признаки жизни».

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По данным источника, артистов задержали во время прохождения паспортного контроля. Решение объяснили их «подозрительным видом» и «хаотическим планом перемещений по Еврозоне».

Отмечается, что исполнители приехали в Брюссель с целью выступить на местном музыкальном фестивале, после чего планировали покинуть территорию ЕС.

Напомним, Евгений Горбунов является лидером музыкальной группы «Интурист». Сергей Храмцевич известен по работе саксофонистом в Baritone Domination, «Интуристе», «ГШ» и других коллективах.